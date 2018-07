Die Kontroverse rund um die Finanzierung von Murkraftwerk und Speicherkanal geht in die nächste Runde. Nun schaltet sich Nationalratsabgeordneter Peter Pilz ein und fährt schwere Geschütze auf.

Aufsehen erregende Pressekonferenz © Preis

"Niemand in der Stadtregierung soll glauben, dass, nur weil der Stadt-Rechnungshof zum Prüfen aufhört, die Kontrolle endet. Im Gegenteil: Jetzt steigen wir erst ein." Nationalratsabgeordneter Peter Pilz (Liste Pilz) gibt sich kämpferisch und bissig und hat in der Causa Murkraftwerk ganz konkrete Vorwürfe in Richtung Bürgermeister Siegfried Nagl "und andere Täter".

