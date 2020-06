Facebook

Am 28. Juni 2020 finden in der Steiermark die aufgrund der Corona-Pandemie verschobenen Gemeinderatswahlen statt. Alles, was Sie über einen Gemeinderat wissen müssen, erfahren Sie in dieser Infografik.