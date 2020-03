Wegen der Maßnahmen gegen das Corona-Virus sagt die Kleine Zeitung die öffentlichen Diskussionen der Kandidaten zur Gemeinderatswahl in Hart und Frohnleiten sowie in weiteren Orten ab. Diskutiert wird dennoch - zu sehen im Livestream auf der Kleine-Homepage.

Fortan muss in den Gemeinden ohne Publikum diskutiert werden © Martin Huber

Als Folge der Dienstag von der Regierung verkündeten Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus müssen leider die noch geplanten öffentlichen Gemeinderatswahl-Diskussionen der Kleinen Zeitung abgesagt werden. Wir bitten dafür um Verständnis.

Betroffen sind davon auch die Veranstaltungen in der Kulturhalle in Hart bei Graz (16. März/19 Uhr) sowie im Volkshaus in Frohnleiten (18. März/18 Uhr).

Verzichten müssen Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf den argumentativen Schlagabtausch der Spitzenkandidaten aber nicht. Wir bitten die Kandidaten der Parteien zu den geplanten Terminen zu Diskussionen in den Newsroom der Kleinen Zeitung in Graz.

Im dortigen Studio werden die beiden spannenden Begegnungen aufgenommen und live übertragen - zu sehen im Livestream auf der Website der Kleinen Zeitung. Wir werden davon wie geplant online und in unseren Printausgaben berichten