Vandalen vor der Gemeinderatswahl Wildkameras gegen Nazi-Schmierereien auf Wahlplakaten

Drei Wochen vor der Gemeinderatswahl in der Steiermark: In Gemeinden wie Gössendorf, Gratwein-Straßengel, Kalsdorf, Hitzendorf und Hart wurden Wahlplakate beschädigt und gestohlen. Es gab schon Anzeigen. In Hart wurden nun sogar Wildkameras installiert.