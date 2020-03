Bürgermeister Karl Mayrhold will die Absolute halten, für die anderen heißt es offenbar: Alle gegen die SPÖ. Neos und Grüne gehen mit neuem, jungen Team in den Wahlkampf und wollen im Gemeinderat mitbestimmen.

Das Gemeindeamt in Raaba-Grambach © KK

Die Zusammenlegung der beiden Gemeinden Raaba und Grambach zu einer ist immer noch ein Thema, das - vor allem vor einer Kommunalwahl - seine Runde macht. So wirft etwa der neue FPÖ-Spitzenkandidat Markus Sackl der SPÖ und der ÖVP vor, sich in den vergangenen Jahren nur um einen Ortsteil gekümmert zu haben. Grambach sei in seinen Augen zu stark vernachlässigt worden. Für Sackl ist eben dies "eine der wesentlichsten Baustellen" in der Gemeinde.