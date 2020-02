ÖVP, FPÖ, Grüne und Neos stellen junge Teams in Kalsdorf - SPÖ will Wahl dennoch mit diesen Themen schlagen:

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Gemeinde Kalsdorf geht Bürgermeister Manfred Komericky (SPÖ) in seine erste Wahl und hat harte Gegner © Juergen Fuchs

Seit einem Jahr ist Manfred Komericky (SPÖ) als Bürgermeister von Kalsdorf im Amt. Zwar rangierte er zuvor schon in den vorderen Reihen der Ortspartei, jetzt geht er aber für die Gemeinderatswahl am 22. März erstmals als Spitzenkandidat in einen Wahlkampf und stellt klar: „Wir wollen stärkste Partei bleiben.“ Konkret heißt das, er wolle die 44 Prozent der letzten Gemeinderatswahl halten.