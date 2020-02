Facebook

Zahlreiche Listen machen die Wahl heuer spannend © APA/HELMUT FOHRINGER

Wenn am 22. März in 286 steirischen Gemeinden zur Wahl aufgerufen wird, dann ist die Auswahl so groß wie nie. Nicht nur, dass die Grünen erstmals in über 100 Gemeinden auftreten und auch die KPÖ in Graz-Umgebung da und dort Fuß fasst, auch abseits der Parteien herrscht Bewegung. Laut Wolfgang Wlattnig, dem Leiter der Abteilung 7 (Gemeinden, Wahlen) vom Land Steiermark, zeigt sich: „Listen liegen im Trend der Zeit.“