Übelbach und Thal sind bekannt für einstimmige Beschlüsse © APA/FOHRINGER

Manchmal ist es gar nicht so einfach mit harten Wortgefechten in einen Wahlkampf zu gehen. In Übelbach und Thal ist das schon an den durchwegs einstimmigen Beschlüssen in den Gemeinderäten der letzten Jahre bemerkbar – in Übelbach gab es seit 2015 nur fünf nicht einstimmige, in Thal überhaupt nur einen. Entsprechend amikal fällt die Wahlkampfrhetorik aus.