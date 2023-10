Ein tödlicher Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag auf der Ratlosgrabenstraße bei Frohnleiten. Ein 69-jähriger Weizer verließ gegen 20 Uhr eine Gaststätte in Frohnleiten. Als die Kellnerin des Wirtshauses eine knappe Stunde später ihren Arbeitsort verließ, fand sie den 69-Jährigen auf der Ratlosgrabenstraße liegend vor. Sie verständigte sofort Einsatzkräfte, aber Rettung, Rettungshubschrauber sowie Feuerwehr konnten dem Mann nicht mehr helfen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen der Polizeiinspektion Frohnleiten ergaben, dass der Mann auf dieser stark abfallenden Schotterstraße (Ratlosgrabenstraße) aus eigenem Verschulden zu Sturz kam. Dabei erlitt er tödliche Kopfverletzungen. Die Angehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Staatsanwaltschaft Graz hat den Leichnam zur Beerdigung freigegeben.