Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits eröffnen Tierwohl-Stall

Fotoserie und Video. Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits luden am Samstag zur großen Stall-Eröffnungsparty am Chianinahof in Dobl, unweit von Graz – natürlich nicht ohne Kameras.