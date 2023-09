Gegen 20.48 Uhr fuhr am Mittwoch ein 34-jähriger Oberösterreicher mit seinem Pkw samt Anhänger auf der Pyhrnautobahn in Richtung Graz. Zwischen Gleinalmtunnel und der Ausfahrt Übelbach verlor er aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug kam ins Schleudern, prallte gegen die Leitschiene - der Lenker konnte das Gespann anschließend am Pannenstreifen zum Stillstand bringen. Der Mann und seine Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und begaben sich hinter die Leitschiene, die 35-Jährige wurde leicht verletzt.

Unmittelbar nachdem der 34-Jährige sein Fahrzeug am Pannenstreifen zum Stillstand gebracht hatte, fuhr ein 53-jähriger Bosnier mit seinem Sattelkraftfahrzeug gegen das Fahrzeuggespann. Durch die Kollisionen wurde die A 9 in Richtung Süden mit Fahrzeugteilen übersät. Zwei weitere nachkommende Kraftfahrzeuge wurden dadurch beschädigt.

Die A 9 war danach in Richtung Graz bis 22.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt worden, es kam zudem zu einer Sperre des Gleinalmtunnels. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.