Showdown beim Aufsteirern: Der Tod eines bekannten Volksmusikers erschüttert Österreich. Als ein zweiter Künstler stirbt, verfällt das Land in Schockstarre. Darum geht es im Krimi "Der Tod tanzt in Graz" von Kleine-Zeitung-Redakteur, Autor und Fine-Crime-Organisator Robert Preis, der nun auch verfilmt wird (wir berichteten). Gedreht wird vor der Kulisse der steirischen Landeshauptstadt, aber auch im Grazer Umland und in Wien - gerade wurde in Gratwein-Straßengel auch eine Komparsin für die Rolle einer "strengen Bäurin" gesucht. Die Ausstrahlung soll im kommenden Jahr auf ServusTV erfolgen.