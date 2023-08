Der Gipfelsieg war schon errungen, als das Schicksal gnadenlos zuschlug: Wie berichtet, stürzten am Samstag gleich zwei Bergwanderer aus der Steiermark bei Hochtouren in der Ankogelgruppe in Kärnten ab und kamen ums Leben. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Liezen war alleine unterwegs, als er beim Abstieg vom Ankogel vor den Augen einer Wanderin stolperte und über steiles Gelände abstürzte. Besonders tragisch ist der Tod einer 62-jährigen Frau aus Graz-Umgebung am Großen Hafner: Sie war mit einer geführten Wandergruppe des Alpenvereins (AV) unterwegs.