Viele Geschichten, die sich um dieses Areal in Laßnitzhöhe (Graz-Umgebung) ranken, pendeln zwischen Schauermärchen und Legenden. Nein, hier spukt es nicht. Und dennoch: Wer an der Privatklinik und der Lourdes-Kapelle vorbei in Richtung Wald spaziert und plötzlich vor diesem Bauwerk steht, kann eine gruselige Stimmung nicht verleugnen. Eingeschlagene Fensterscheiben, mit Graffiti verzierte Mauern und ganz unten ein eigentlich fertiges Hallenbad, in dessen Becken aber laufend Müll und Kleidungsberge anstelle von planschenden Gästen zu sehen sind.