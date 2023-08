Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mariä-Himmelfahrt-Tag kurz nach 18 Uhr auf der A2 Südautobahn auf Höhe Nestelbach ereignet. Wie die steirische Polizei berichtet, hatte ein Lenker (61) aus Wien aufgrund eines Reifenschadens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug touchierte zunächst ein anderes Fahrzeug, geriet in Folge ins Schleudern, prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen die Mittelleitschiene, kippte um und kam am Dach zum Stillstand.

Wie es im Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Nestelbach heißt, war wie durch ein Wunder der Lenker des am Dach liegenden Pkw nur leicht verletzt worden, er konnte das Fahrzeug von selbst verlassen. Die Beifahrerin (62) aber musste von Ersthelfern aus dem stark beschädigten Fahrzeug gerettet werden, sie wurde durch eine zufällig anwesende Ärztin erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Universitäts-Klinikum Graz gebracht.

Die Insassen des zweiten Pkw, laut Feuerwehr befanden sich darin zwei Kleinkinder, blieben unverletzt.

© Freiwillige Feuerwehr Nestelbach

Totalsperre der Autobahn für Heli-Landung

Um dem alarmierten Notarzthubschrauber eine Landefläche zu bieten, musste eine Totalsperre der Autobahn vorgenommen werden. Die A2 musste vorerst komplett gesperrt werden. Der dritte Fahrstreifen konnte gegen 18.40 Uhr freigegeben werden. Die Räumung der Unfallstelle dauerte bis 19.45 Uhr an, erst danach konnten wieder alle drei Spuren für den Verkehr freigegeben werden. Es kam in Folge der Sperren zu erheblichen Staubildungen, der Stau reichte zwischenzeitlich bis nach Laßnitzhöhe.