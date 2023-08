Herr Klasnic... so habe ich dich vor Jahren angesprochen. Da meintest du sofort: Ich bin der Simon, am Berg heroben ist man per du. Also bleibe ich dabei.

SIMON KLASNIC: Auf jeden Fall. Da hat uns ja auch der Bundespräsident unterstützt, der meinte, ab 1000 Metern gilt das Du-Wort. Und wir sind hier auf 1445 Metern. (lacht)