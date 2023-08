Im Bezirk Graz-Umgebung ereignete sich am Montag ein schwerer Unfall. Eine Frau wurde beim Queren eines Zebrastreifens von einem Lkw-Fahrer übersehen. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

In Hausmannstätten in Graz-Umgebung ereignete sich bereits am Montag ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 67-jähriger Kärtner bog um 11.50 Uhr mit einem Lkw von der Hauptstraße in Richtung Fernitz (L 371) ein. Dabei dürfte er eine Fußgängerin, die gerade den Schutzweg querte, übersehen haben. Die 45-jährige Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Die Polizeiinspektion Hausmannstätten bittet nun um Hinweise zum Sachverhalt unter der Nummer: 059-133-6139