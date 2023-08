Hunderte Feuerwehren sind wegen des kräftigen Niederschlags seit der Nacht gefordert, im Süden von Graz ist in Fernitz etwa die Freiwillige Feuerwehr durch den Hochwasservoralarm seit den frühen Morgenstunden gefordert, in Hausmannstätten mussten die Maria-Theresien-Straße sowie der Generationenpark aufgrund des übergegangen Baches gesperrt werden. In Kärnten gibt es sogar Zivilschutzalarm.

Auch die Stadt Graz ruft die Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht auf. Erste Bäche und Flüsse seien über die Ufer getreten, durch die erhöhten Wassermassen habe sich auch die Fließgeschwindigkeit erhöht. Darum bittet man um besondere Vorsicht in der Nähe von Fließgewässern. "Meiden Sie diese derzeit, wenn möglich", heißt es. Die Böden seien vom Niederschlag gesättigt und schon kurze Schauer können zu einer raschen Verschlechterung der Situation führen.

Im Laufe des Tages soll der Regen etwas nachlassen, in der Nacht auf Samstag sind aber wieder starke Regenfälle und Gewitter prognostiziert. Die GeoSphere Austria hat eine orange Unwetterwarnung für die Nacht von 4. auf 5. August herausgegeben. Ab Samstag ist mit einer Entspannung zu rechnen.

Festival abgesagt

Das "Sunny Days", das am Wochenende in Dietersdorf stattfinden sollte, wurde schon am Donnerstag abgesagt. "Die Wiese am Gelände hat sich nach den letzten Regentagen schon nicht so ganz erholt und bei dem angesagten 'Dauerregen' können wir kein gemütliches und angenehmes Fest veranstalten", schreiben die Veranstalter. Ein Teil der Bands tritt aber im Club Wakuum in der Griesgasse auf.

Auch andere Veranstaltungen, wie das Sommerfest der FPÖ Jakomini oder der Fetzenmarkt der FF Lieboch wurden aufgrund der Wetterlage und der Prognosen abgesagt.

Einsätze praktisch im ganzen Bezirk Graz-Umgebung

Unwettereinsätze und Pumparbeiten liefen in der Nacht und am Freitagvormittag praktisch im ganzen Bezirk - etwa in Dobl, Seiersberg, Zwaring-Pöls, Deutschfeistritz, Tobelbad-Haselsdorf, Lieboch, Kainbach bei Graz, Unterpremstätten, Krumegg, Weinitzen - Oberschöckl, Grambach, Steinberg-Rohrbach, Eggersdorf b. Graz, Hitzendorf, Raaba und Werndorf. Die Feuerwehr Stiwoll rückte mit einer Sandsackfüllmaschine zur Unterstützung nach Gnas in die Südoststeiermark aus.

KFG-Klubmann warnt vor "Alarmstufe Rot" in der Thalstraße

Im Bezirk Graz-Gösting warnt erneut Alexis Pascuttini, der Klubobmannd des KFG vor Problemen in der Thalstraße. Aktuelle Messdaten würden zeigen, dass der Starkregen und der bis dato äußerst feuchte Sommer dazu geführt haben, dass der Pegelstand im Thalbach bereits knapp unter der "Warnstufe Rot" sei. Er sieht den Bezirk Gösting beim teuren Ausbau des Hochwasserschutzes stark benachteiligt: "Gösting wird aber seit Jahren sprichwörtlich im Regen stehen gelassen". Für die kommende Nacht bleibe nur übrig zu hoffen, dass der Thaler Bach nicht über die Ufer treten wird.