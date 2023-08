Wie die Feuerwehr war ein Security-Mitarbeiter im Februar auf dem Gelände der Shoppingcity Seiersberg unterwegs. Allerdings nicht im Brandeinsatz, sondern mit einem Auto der Betriebsfeuerwehr und, wie es so schön heißt, unbefugt. Noch dazu endete die Fahrt an einem Betonmast – der Blechschaden beläuft sich auf 7627 Euro, für die der 22-Jährige am Dienstag vor Richterin Angelika Hacker am Landesgericht Graz steht.