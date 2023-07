Halterhütte, Alpengasthof oder Stubenberghaus - an Einkehrmöglichkeiten fehlt es heute am Schöckl bekanntlich nicht. Funde, die nun bei einer Lehrgrabung der Studienrichtung Archäologie an der Uni Graz am Grazer Hausberg gemacht wurden, deuten darauf hin, dass auch zur Römerzeit schon Gäste am Schöckl bewirtet wurden.