Radoffensive - da denkt man in erster Linie an die 100 Millionen Euro, die Stadt Graz und Land Steiermark gemeinsam bis 2030 verbauen. Aber das ist längst nicht alles, denn auch in den Grazer Umlandgemeinden hat Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) zur Offensive geklingelt. 4,9 Millionen Euro fließen jetzt bis 2025 für die Rad-Infrastruktur in Gössendorf, Vasoldsberg, Raaba-Grambach, Hart bei Graz, Hausmannstätten und Fernitz-Mellach.