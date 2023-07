Es war 00.20 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag als eine 19-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung ihr Auto auf der B 67 im Gemeindegebiet von Gratkorn in Richtung Graz lenkte. Ein 42-Jähriger aus Bezirk Graz-Umgebung fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw in die Gegenrichtung. Dabei dürfte er aufgrund seiner Alkoholisierung die Fahrbahnmitte überfahren und so auf den Fahrstreifen der 19-Jährigen gekommen sein. Es kam zum seitlichen Anprall, wodurch an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Durch die Wucht des Anpralls wurde der 42-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Gratkorn mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Wrack geschnitten werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das UKH Graz gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Die 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das LKH Graz überstellt.