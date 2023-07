Herr Egger, im vergangenen Sommer wurden vermeintliche Ungereimtheiten in einem Baurechtsvertrag zwischen der Gemeinde und der gemeinnützigen Wohn,- Bau- und Siedlungs-GmbH Leykam publik. Ein Konto mit rund 400.000 Euro war aufgetaucht. Von dieser Summe hatten bis dahin nicht einmal alle Gemeinderäte etwas gewusst.

JOACHIM EGGER: Das Konto gab es seit 1992, das steht auch im Verwaltungsvertrag so drinnen. Aber ich bin für den Informationsfluss in der Gemeinde nicht zuständig. Es wurde immer so dargestellt, dass alles kein Problem ist. Aber wie es sich herausgestellt hat, war es doch eines.