Die "Vorgangsweise der Landesregierung einzigartig in der Geschichte des Bundeslandes", findet die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Wie berichtet, plant das Land eine Reform der Sozialkosten: Die Sozialhilfeverbände in den Bezirken werden abgeschafft, der 40-Prozent-Anteil der Gemeinden an Pflege-, Behinderten-, Sozialhilfe & Co. soll je Finanzkraft der Gemeinden landesweit aufgeteilt werden.