Am Samstag landete er seinen Hubschrauber noch auf dem Rasen der Gruabn, wo es 100 Jahre Grazer Sportklub zu feiern galt. Tags darauf hob Ex-Skisprung-Ass Thomas Morgenstern für Publikumsrundflüge in Semriach ab – und abermals drehte sich der Anlass ums runde Leder: Die Marktgemeinde beging anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Sportunion Semriach einen "Tag des Fußballs", und der dreifache Olympiasieger Morgenstern war nicht der einzige prominente Sportler, der dem Ruf gefolgt war. Ex-Nationalteamspieler Martin Hinteregger schrieb ebenso fleißig Autogramme wie Sturm-Legende Otto Konrad, während Youtube- und Ballprofi Jannik Freestyle bewies, dass er nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch hautnah vor echtem Publikum mit seinen schwindelerregenden Tricks begeistern kann.