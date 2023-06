Zuerst zum Standesamt, dann in die Kirche – so ist es normalerweise bei Hochzeiten üblich. Bei Judith Höberl und Lukas Michael Annerer tickt die Uhr diesbezüglich ein wenig anders: Das junge Paar gab sich bereits vor einem Jahr, genauer gesagt am 10. April 2022, im engsten Familienkreis in der Kirche Maria Wörth das Jawort. Wenngleich der Hintergrund ein trauriger war: Der Vater der Braut litt an Krebs, eine Therapie war nicht mehr möglich. Damit er aber seine Tochter noch zum Altar führen konnte, wurde die kirchliche Trauung vorgezogen. "Wir sind heute so dankbar für diese Möglichkeit und diesen besonderen Tag", blickt die gebürtige Kärntnerin mit viel Wehmut zurück, denn kurze Zeit später verstarb der Vater.

In Kärnten fand dann auch die standesamtliche Trauung statt. Im romantischen Garten des Schlosses Maria Loretto schworen sich die gebürtige Klagenfurterin Judith Höberl und der Grazer Lukas Michael Annerer im Beisein von Familie und Freunden bei schönstem Wetter und mit Blick auf den Wörthersee auch vor dem Standesbeamten die ewige Treue. Die Hochzeitsreise führte die Frischvermählten für 14 Tage nach Kuba.

Immer wieder auf Heimaturlaub

Kennengelernt hat sich das Paar im Jänner 2016 in Graz. "Seitdem sind wir unzertrennlich", erzählt die Juristin (Lukas Michael Annerer ist übrigens Rechtsanwalt). Ihren Lebensmittelpunkt haben die beiden in der steirischen Landeshauptstadt. So oft es die Zeit erlaubt, treibt es Familie Annerer nach Kärnten, in die Heimat der Braut. "Dort genießen wir nicht nur die schönen Berge und Seen, sondern auch die kulinarischen Köstlichkeiten wie die Kärntner Kasnudeln", erzählt Judith Höberl, nunmehr Annerer. Fixtermin ist auch ein Besuch des Villacher Kirchtags. "Da freuen wir uns immer auf die berühmte Kirchtagssuppe mit Reindling!"