Die Schutzmaßnahmen beim Gabriachsbach wurden im April fertiggestellt, jetzt nimmt die Stadt Graz den Schöcklbach in Angriff: Im bereits vierten Bauabschnitt dort werden nun 7,5 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert, "das geht auch einher mit einer massiven ökologischen Aufwertung", freut sich Robert Wiener, Leiter der Grünraumabteilung der Stadt.

Das entsprechende Gemeinderatsstück wird heute von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) eingebracht, das Projekt ist Teil des Sachprogramms Grazer Bäche, das bereits seit 2006 läuft. Für die Stadt selbst entstehen dadurch Kosten von 1,7 Millionen Euro, je 2,9 Millionen kommen von Bund und Land aus dem Ressort von Landesrat Hans Seitinger (ÖVP).

Der Schöcklbach ist hat dann einen durchgehenden HQ50-Schutz

Der Abschnitt, der nun hochwasserfit gemacht wird, ist 2,4 Kilometer lang – beginnend bei der Brücke Rotmoosweg bis zur Stadtgrenze nach Weinitzen. Die Bauarbeiten werden bis 2026 dauern, "und am Ende haben wir für den Schöcklbach in Graz durchgehend einen HQ50-Schutz", so Wiener. Der Wert ist ähnlich wie der Sonnenschutzfaktor: je höher die Zahl, desto höher der Schutz vor Hochwasser. "Beim Schöcklbach selbst sind wir nun am Ende der Fahnenstange", sagt Wiener, "auf das Ziel HQ100 kommen wir nur durch ein zweites Rückhaltebecken in Wenisbuch." Wobei man berücksichtigen müsse, dass "Niederschlagsereignisse in ihrer Intensität immer mehr zunehmen."

Das Sachprogramm Grazer Bäche wurde nach dem verheerenden Hochwasser 2005 aufgelegt, als praktisch alle 52 Grazer Bäche über die Ufer gelaufen sind. Seitdem wurden weit mehr als 50 Millionen Euro in Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen investiert.