Rund 50 Kameradinnen und Kameraden der FF Vasoldsberg sowie die Freiwillige Feuerwehr Hausmannstätten, Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz und FF-Empersdorf wurden durch die heftigen Regenfälle am Dienstag auf Trab gehalten. "Über 30 Einsatzadressen wurden abgearbeitet, um die Sicherheit der Vasoldsberger Bevölkerung zu gewährleisten", teilte die Feuerwehr am Abend mit.

Die Gemeindestraßen waren vorübergehend unpassierbar, auch in Kalsdorf hatte die FF alle Hände voll zu tun. In Hausmannstätten trat der "Ferbersbach etwa 60 cm über seine Ufer. Seit 2009 hatten wir erstmals wieder einen Wasserstand von über zwei Meter", so die FF.

Auch am Mittwoch gingen einige lokale Schauer nieder, Besserung ist so schnell keine in Sicht.

Vorschau: warm und gewittrig

Am Donnerstag sollen sich bereits in den Morgenstunden im Süden und Osten Österreichs erste Gewitter und Schauer bilden, die sich tagsüber bundesweit ausbreiten, lokal sind ergiebige Niederschlagsmengen zu erwarten. Die Sonne zeigt sich laut GeoSphere Austria überall nur zwischendurch - aber es kommt zu Tageshöchsttemperaturen von 22 bis 27 Grad.

Am Freitag und am Wochenende ist ebenso mit Gewittern und Schauern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 22 bis 28 Grad. Laut Unwetterzentrale besteht lokal eine erhöhte Gefahr von kleinräumigen Überflutungen und Vermurungen. Erst letzte Woche stand etwa, kurz vor dem Narzissenfest, Bad Aussee unter Wasser.

Erst im Laufe des Montags sollen sich im Süden die Regen- und Nebelfelder im Laufe des Tages auflösen.

Regenfälle bis 22 Uhr © Ubimet