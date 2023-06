Wer an einem sonnigen Sommertag einen Logenplatz über der Mur mit Blick auf die einzigartige Häuserfassade von Frohnleiten haben will, der muss unbedingt reservieren - die Plätze auf der kleinen Porto-Terrasse sind selbstverständlich heiß begehrt.

An (auch schönen) Platzerln mangelt es im neuen Porto aber nicht - das Lokal im Volkshaus Frohnleiten, direkt am wunderschönen Volkshauspark gelegen, ist riesig, der Gastgarten ebenso. Erst vor wenigen Wochen haben Regina und Gerald Prabitz das Lokal übernommen und es zum neuen Ankerplatz an der Mur gemacht, für maritimes Flair sorgen eine wechselnde Speisekarte mit mediterraner Ausrichtung, blau-weiße Servietten - und natürlich die Mur.

Alles dreht(e) sich um Italien

An unserem Testwochenende dreht sich im Lokal alles um Italien: Auf der Karte stehen daher Klassiker wie Minestrone, Vitello Tonnato, Pasta (Spaghetti aglio olio mit Garnelen, Lasagne ...), Fisch und Saltimbocca samt passenden italienischen Weinen. Auch akustisch sind es ebenfalls Klassiker ("Tormero" ...), die uns nach Bella Italia entführen.

Wir kosten die Bruschette pomodoro (drei Stück um 7,20 Euro) und den Antipasti Teller (7,50) - beides Preis-Leistungs-mäßig sehr in Ordnung und von guter Qualität, höchstens der Vogerlsalat als Deko passt nicht ganz dazu. Ziemlich toll dafür eine Goldbrasse (21,80 Euro) mit Pommes Frittes, ein ganz frischer Fisch, perfekt gegrillt. Das Saltimbocca alla Romana vom Kalb (21,60 Euro) ist ebenfalls um einiges besser als das, was man bei manchem "richtigen" Italiener aufgetischt bekommt. Bei den Nachspeisen - Torten und Eisbecher, beides kommt aus der Konditorei Temmel - müssen wir leider passen, sie schauen aber ziemlich gut aus.

Was sonst noch auffällt: Das Personal ist wirklich auf zack, höchst professionell und freundlich, die Getränkeauswahl mit Bieren, Weinen und Spritzer-Varianten ist riesig. Die kleine Terrasse direkt über der Mur ist sowieso wunderschön, aber auch der Gastgarten neben dem Park lädt zum Lange-Sitzenbleiben ein. Und auch das Lokal im Inneren ist ganz neu und modern eingerichtet.

Weiterer Pluspunkt: Das Porto ist - zwar nicht mit dem Schiff - auch gut öffentlich erreichbar, der Bahnhof Frohnleiten ist nur einen Steinwurf entfernt. Und auch der Murradweg läge ganz in der Nähe. Falls jemand den Eisbecher noch direkt abtrainieren möchte.

Porto im Park in Frohnleiten: Kontakt und Öffnungszeiten

Josef-Ortis-Straße 9, 8130 Frohnleiten.

Tel. +43 3126 32470

info@portobar.at

www.portobar.at

Öffnungszeiten: Mi und Do 10-20 Uhr,

Fr und Sa 10-22 Uhr, So 10-19 Uhr