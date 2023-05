"Einige Objekte sehen aus wie aus dem Kinderwagen eines Riesen gefallene Spielzeuge: Ein rosa Ball, ein Betonboot, Flugzeugteile." Der renommierte britische "Guardian" zeigte sich begeistert und führte den Österreichischen Skulpturenpark in Premstätten im September 2016 als erstes Beispiel unter den "zehn besten Skulpturenparks in Europa" an.