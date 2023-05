Ihr Grunzen hört sich an, als würde King Kong das eingezäunte Waldstück heraufstapfen. Es sind dann allerdings keine Gorillas, die zwischen den Bäumen auftauchen, sondern Schweine. Laut schmatzend machen sich zwei XXL-Paarhufer über die Gemüsereste her, die David Richter ihnen mitgebracht hat. "Ich bin mit einem Schwein zum Gnadenhof gefahren und mit zwei wieder nach Hause gekommen", erinnert er sich schmunzelnd daran, wie Willi und Bruno ungeplant vor rund sieben Jahren bei ihm und seiner Familie in Thal eingezogen sind.