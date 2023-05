Es sollte eigentlich ein kleines Café werden, von dem Regina und Gerald Prabitz seit Jahren träumten. Aber wie so oft in der Gastro kam alles anders: Es ist nämlich ein Restaurant mit bis zu 480 (!) Plätzen plus drei Seminarräume geworden, das die beiden übernommen haben – und das noch dazu "spontan, sehr spontan". Gerade einmal drei Wochen Zeit sind zwischen dem Angebot und dem Soft Opening des neuen "Porto", so heißt das Lokal im Volkshaus Frohnleiten, vergangen.