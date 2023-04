Passiert ist es genau vor einem Jahr, am Abend des 23. April 2022: Ein Mann feiert seinen 60er in einem Lokal in Seiersberg (Graz-Umgebung). Zu später Stunde kommt es vor dem Lokal zu einer Diskussion mit anderen Gästen, die schließlich zu einer heftigen Auseinandersetzung führt. Dabei wird dem Mann so brutal ins Gesicht getreten, dass er fast sein Augenlicht verliert.

Inspektorin Kristina Reisp und Chefinspektor Heinrich Feeberger ermitteln in dem Fall in Seiersberg-Pirka © Mabon Film

Der Täter konnte bislang nicht ausgeforscht werden - nun soll der Polizei ein Aufruf im Fernsehen dabei helfen, den Fall abzuschließen. Bei "Fahndung Österreich" am Mittwoch, den 26. April 2023 ab 20.15 Uhr bei ServusTV wird die schwere Körperverletzung noch einmal aufgerollt, auch das Opfer schildert erstmals die schwerwiegenden Folgen der Tat. Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Zuseher, um den unbekannten Täter, der für die schwere Körperverletzung verantwortlich ist, zu finden.

Die Polizeiinspektion Seiersberg © Mabon Film

Bei "Fahndung Österreich", Österreichs einziges True-Crime-Liveformat, können - ähnlich wie im ZDF-Format "Aktenzeichen XY … ungelöst" - in enger Zusammenarbeit mit der Polizei und weiteren Behörden sachdienliche Hinweise abgegeben werden, die im besten Fall auch zur Ergreifung des Täters bzw. der Täter führen. In zehn Sendungen sei das bereits fünf Mal passiert, heißt es bei Servus TV. Darüber hinaus würden durch die Präventionsfälle unzählige Straftaten verhindert.