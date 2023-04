Zwei mächtige Dachflügel überspannen nun jenen Platz, wo im Jänner vergangenen Jahres noch das ehemalige Gasthaus "Neues Fassl" stand. Ab sofort sind die Busse unterwegs. Nach einer Bauzeit von einem Jahr wurde in Faßlberg (Gemeinde Kumberg) am Samstagvormittag offiziell das 3,5 Millionen-Euro-Projekt "Busbahnhof neu" eröffnet. Der Spatenstich war bereits im März 2022 gesetzt worden.

"Mit dem neuen Busbahnhof haben die vier Gemeinden Kumberg, St. Radegund, Weinitzen und Eggersdorf eine modere Mobilitätsdrehscheibe erhalten. Unsere Bürgerinnen und Bürger profitieren davon enorm", ist sich Franz Gruber, Bürgermeister von Kumberg, sicher. Gemeinsam mit seinen Bürgermeister-Kollegen, Peter Gspaltl (Geschäftsführer des Verkehrsbundes Steiermark) sowie Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang wurde das grün-weiße Band durchtrennt.

Durch den neuen Umsteigebahnhof an der B 72 soll vor allem die RegioBus-Verbindung zwischen Graz und Weiz gestärkt werden. Die Neuerungen im Überblick: Ein digitales Fahrgastinformationssystem, das in Echtzeit über Ankünfte und Abfahrten der Busse informiert, Sanitäranlagen und ein Trinkbrunnen, 15 Park & Ride-Abstellplätze und 16 überdachte Bike & Ride-Plätze sowie ein Blindensystem, das die Fahrpläne an den Monitoren durchsagt.