Der Todestag eines der bedeutendsten mittelalterlichen Autoren der Steiermark liegt 600 Jahre zurück. Am 4. oder am 5. April 1423 – da sind sich die Mediävisten nicht ganz einig – verstarb der einstige Landeshauptmann und Dichter Hugo von Montfort (1357–1423). Auf Einladung der Historischen Landeskommission für Steiermark (Wernfried Hofmeister) und des Steiermärkischen Landesarchivs (Gernot Peter Obersteiner) fand deshalb am 4. April 2023 eine Montfort-Tagung statt. Neben vielen fächerübergreifenden Themen stand sein restauriertes Gedenkfresko, die „Pfannberger Marienkrönung“, bei einem Besuch im Depot des Universalmuseums Joanneum im Mittelpunkt. „Hugo von Montfort ist auf diesem Fresko abgebildet und damit der älteste deutschsprachige Dichter, dessen Gesichtszüge authentisch überliefert sind“, schildert der derzeit wohl aktivste Montfort-Forscher Wernfried Hofmeister.