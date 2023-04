Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer, aufgepasst: Zwischen 25. und 28. April sowie zwischen 2. und 5. Mai wird die Ostbahn zwischen Graz und Gleisdorf gesperrt (und zwar jeweils zwischen 21 Uhr und 4 Uhr). Bei der Brücke in der Herrgottwiesgasse in Graz sowie in Raaba und Hart gibt es Wartungs- und Bauarbeiten. In der Lindenstraße in Hart wird auch die Eisenbahnkreuzung gesperrt (28. April bis 2. Mai).