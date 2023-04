Gerade erst sorgte ein Transport von Panzerhaubitzen, die aus Italien kommend für die Ukraine am Wochenende Österreich durchquerten - und das ohne Genehmigung -, für Aufregung. Nun rätseln viele, die am Grazer Flughafen vorbeikommen, was es mit zwei weißen Hubschraubern auf sich hat, die schon seit letztem Samstag bzw. Sonntag am Gelände "parken".

"Da wird die österreichische Neutralität so hineingebastelt, wie man sie gerade braucht", wundert sich ein Leser und stellt die Frage, was zwei ukrainische Hubschrauber am Flughafen Graz Thalerhof zu tun haben?

Wie man beim Airportclub Graz weiß, handelt es sich um zwei Mil Mi8, in der Sowjetunion von Mil entwickelte und gefertigte Mehrzweck- und Transporthubschrauber mit zwei Turbinentriebwerken und großen Heckladetoren. Der erste Hubschrauber sei demnach wetterbedingt aus Genua "einer eher ungewöhnlichen Flugroute folgend in die steirische Landeshauptstadt" geflogen und kurz nach 15.30 Uhr gelandet. Der Mil Mi-8MTV trägt die Registrierung "UR-HLS" und fliegt für die ukrainische Aviation Company Ukrainian Helicopters. Die zweite Maschine desselben Typs folgte am Sonntag. Beide waren aus Gran Canaria gekommen und über Girona und Genua nach Graz gekommen.

Kein militärischer Hintergrund

Derzeit sind die beiden Helikopter nach wie vor am Vorfeld des Flughafens zu sehen. Man rechnet damit, dass sie morgen oder übermorgen die Weiterreise antreten werden. Einen militärischen Hintergrund dürfte es aber nicht geben: Die Firma Ukrainian Helicopters ist laut ihrer Homepage international im Einsatz bei Bränden oder für humanitäre Missionen wie das UN World Food Programme - zuletzt hat man allerdings, wie auf Facebook nachzulesen, dem ukrainischem Militär Ausrüstung übergeben.

Laut Airportclub ist dies jedenfalls nicht der erste Besuch dieses Hubschraubers am Flughafen Graz: Bereits am 24. März 2017 stand die UR-HLS im Zuge eines Zwischenstopps am Vorfeld Nord.

Eurofighter flogen lautstark über Graz

Für Aufsehen - oder eher Auf-Hören - gesorgt haben diese Woche auch Eurofighter, die Dienstagabend um 20.30 Uhr und eine knappe Stunde später darauf nochmals lautstark über Graz flogen: Dahinter standen Touch-and-Go-Manöver im Zuge einer Übung des Bundesheers, wie Bundesheer-Sprecher Michael Bauer bestätigte. Auch am Flughafen Klagenfurt wurden die Manöver durchgeführt.