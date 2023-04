Mit gepackten Schultaschen standen Kinder Dienstagfrüh wie jeden Tag bei den Bushaltestellen an der Ortsdurchfahrt von Laßnitzhöhe im Bezirk Graz-Umgebung. Die Taflerklassler fahren täglich per Postbus nach Nestelbach in die Volksschule. Nicht so Dienstagfrüh. Der Postbus blieb zwar stehen, mitfahren durften die Kinder allerdings nicht.