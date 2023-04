In der Nacht auf Ostermontag kam es in Großstübing zu einem schweren sexuellen Übergriff. Ein Mann steht in dringendem Tatverdacht. Nach ihm wird weiter gesucht, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizei bittet weiter um Hinweise nach Vergewaltigung in Großstübing

Es ist das Horrorszenario am Nachhauseweg einer Feier. Aus Opferschutzgründen spricht die Polizei von einem "sehr schweren sexuellen Übergriff gegen den Willen des Opfers". In der Nacht auf Ostermontag verließ ein Partygast in Großstübing, einem Ortsteil der Gemeinde Deutschfeistritz, im Bezirk Graz-Umgebung eine Veranstaltung.

Am Heimweg dürfte der unbekannte Täter dem Opfer, wohl einer jungen Frau, aufgelauert haben. Er habe sich laut Polizei am Opfer vergangen und sei danach in Richtung einer Wohngegend geflüchtet. Die Tat soll sich gegen 1.35 Uhr früh ereignet haben.

Beschreibung des Täters



Der Mann soll Anfang 20 sein, seine Hautfarbe ist weiß, er spricht in steirischem Dialekt, ist ca. 175 Zentimeter groß, hat eine normale Statur, dunkle längere zurückgelegte Haare, vermutlich eine Tätowierung am rechten Unterarm, trug eine kurze braune Lederhose und ein schwarzes Oberteil.

Seine Kleidung dürfte stark verschmutzt bzw. durchnässt worden sein. Der vermeintliche Täter hat Verletzungen im Bereich des Gesichts und Halses sowie Hämatome am Körper, da sich das Opfer zu wehren versuchte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht dringend nach dem Verdächtigen, der flüchtig ist. Es wird um Zeugenhinweise (auch anonym) gebeten unter der Telefonnummer 059-133-60-3333 bzw. unter der Notrufnummer 133.