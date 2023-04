Den 26. Oktober hat sich Gerhard Jantscher, der Vorsitzende des Alpenvereins Mixnitz, schon ganz dick eingetragen. An diesem Tag soll die Bärenschützklamm knapp zweieinhalb Jahre nach dem schweren Felssturz am 8. Juli 2020 wieder aufsperren. Damit dieses Ziel gelingt, haben die Arbeiten am Dienstag offiziell begonnen. "Swietelsky nimmt anhand der Planung von Geolith das Projekt jetzt in Angriff", sagt Jantscher.