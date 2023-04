Angenommen, liebe Leserin und lieber Leser, wir sagen „St. Radegund“ – woran denken Sie dann? Genau, an den Schöckl und den dort für heuer geplanten Start von Parktarifen. Dabei ist für etliche Bewohner der Gemeinde ein anderes Projekt der Gipfel, nämlich jener „Bürgerbeteiligungsprozess“, der das Leben in St. Radegund nachhaltig verändern soll. Ins Rollen kam er bereits 2021, um gemeinsam „Visionen, aber auch konkrete Lösungen“ zu Themen zu finden, so Bürgermeister Hannes Kogler.