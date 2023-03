Angereist ist der Tross freilich per Bahn: Die Ministerinnen Leonore Gewessler (Grüne) und Karoline Edtstadler sowie EU-Kommissar Johannes Hahn und LH Christopher Drexler (alle ÖVP) besuchten am Freitag die Baustelle des drei Kilometer langen Flughafentunnels, einem zentralen Projekt der Koralmbahn. 543 Millionen Euro aus den Mitteln des EU-Aufbauplans fließen in den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Graz und Klagenfurt mit ihrem Herzstück, dem 33 Kilometer langen Koralmtunnel. Damit sei es eines der umfangreichsten Infrastrukturprojekte in Europa überhaupt, betonte Edtstadler. Insgesamt kann Österreich übrigens bis 2026 3,75 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbauplan abrufen, der zur Abfederung der wirtschaftlichen Pandemiefolgen eingerichtet worden war.