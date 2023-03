Fast drei Jahre sind vergangen, seit bei einem schweren Felssturz am 8. Juli 2020 in der Bärenschützklamm drei Menschen ums Leben kamen. Neun weitere Wanderer wurden teils schwer verletzt. Seitdem kämpft das beliebte Ausflugsziel, das früher 40.000 Besucher pro Jahr empfing, um seinen Fortbestand. Mehrfach wurde die Sanierung und Wiedereröffnung angepeilt, bislang jedoch ohne Erfolg. Dem so sehnlich erwarteten Neustart kommt das Naturjuwel in diesen Tagen allerdings einen großen Schritt näher, lief am Freitag doch die Einspruchsfrist gegen das geplante Sanierungskonzept und den damit verbundenen Baubescheid ab.