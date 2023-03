Wie es sich anfühlt, aus einer schwebenden Gondel "gerettet" zu werden

Video-Reportage vom Schöckl. Am Samstag übten 120 Einsatzkräfte, die Gondeln der Seilbahn am Schöckl zu evakuieren. 70 Freiwillige ließen sich retten. Wie es sich anfühlt, in der Höhe festzustecken und "gerettet" zu werden.