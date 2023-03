Am Freitag in den frühen Morgenstunden haben zwei unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in St. Radegund einzubrechen. Sie dürften durch ein verschlossenes Kellerfenster ins Haus gelangt sein und gingen professionell vor: Sie verdrehten die Außenkamera, durchwühlten das Haus und versuchten einen schweren Tresor abzutransportieren. Mit dem Auto des Hausbesitzers wollten sie den Tresor stehlen, dafür fuhren sie das Auto aus der Garage.