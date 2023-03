Auf einem Betriebsgelände in Gratwein im Bezirk Graz-Umgebung kam es am Dienstagnachmittag zu einem Ölaustritt. Mehrere Passanten hatten bemerkt, dass aus einem Abflussrohr Wasser mit einem Ölfilm die Böschung hinunterrann und in die Mur gelangte. Sie verständigten die Polizei. Ein zuständiger Mitarbeiter erklärte den Beamten bei ihren Erhebungen, dass es ein Problem mit einer Maschine gegeben habe, der Öleintritt in die Mur allerdings wieder eingedämmt werden konnte.

Zum Einsatzort wurden auch zuständige umweltkundige Organe sowie Sachverständige und Behördenmitarbeiter zugezogen. Offenbar war es aufgrund von Reinigungsarbeiten von Tanks zu einer übermäßigen Schaumbildung gekommen. Die Maschine konnte das Öl nicht mehr richtig aus dem Wasser filtern und leitete dieses samt Ölfilm weiter in den Abfluss.

Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Menschen oder Tiere durch den Ölaustritt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.