Trainieren wie die Superstars und das noch dazu in den weißen Dressen der Legenden. Die Fundación Real Madrid Clinic trainiert nach der Real-Philosophie in acht europäischen Ländern. Heuer im Juli ist es in Gratwein-Straßengel wieder soweit, von 14. bis 18. August werden 7-16-jährige Talente ins Trainingscamp gebeten, mit jenen in Deutschlandsberg und Bruck/Mur die einzigen Real Madrid Camps heuer in der Steiermark.