Zu einem letztlich tödlichen Unfall kam es am Dienstagnachmittag südlich von Graz.

Südlich von Graz ist ein Mann am Nachmittag bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Der 66-Jährige war in der Gemeinde Seiersberg-Pirka (Bezirk Graz-Umgebung) am Heimweg von einem Faschingsumzug, als er beim Überqueren der Bahngleise zu Sturz kam und auf den Gleisen liegen blieb. Der Zugführer eines sich nähernden Zugs setzte sofort akustische Signale und leitete eine Notbremsung ein. Trotzdem wurde der Mann getroffen.