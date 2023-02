Elisabeth Leitner blickt aus zwei Perspektiven auf das Leben am Land: Die eine ist von Erlebnissen „als Landkind“ geprägt, von Nachbarschaftshilfe und WhatsApp-„Geht zufällig wer einkaufen?“-Gruppen. Ein Idyll, das sich im Panoramafenster in Leitners Haus in St. Radegund (Graz-Umgebung) mit einer Sicht zum Niederknien widerspiegelt. Die gebürtige Niederösterreicherin blendet aber weder ihre Erfahrungen vom Leben in Wien und Stockholm aus noch ihren beruflichen Blick: So schön ihre neue Heimat auch sei, „St. Radegund hat dieselben Probleme wie viele Gemeinden“.