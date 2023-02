Der Fasching hat in Graz-Umgebung schon die letzten Tage über Fahrt aufgenommen - weiter unten gibt's die schönsten Fotos.

Höhepunkt ist freilich der große Faschingsumzug der Kleinen Zeitung am Dienstag in Graz, der nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder stattfinden kann. Zum 49. Mal übrigens, diesmal lautet das ziemlich stimmige Motto "Wos sullst mochn außer lochn?". Los geht’s um 12.45 Uhr in der Herrengasse beim Eisernen Tor, von wo sich die Wagen, Gruppen und Einzelteilnehmer in Richtung Hauptplatz in Bewegung setzen. Mit von der Party sind auch Stimmungsmacher wie die Pagger Buam ("Böll böll Kernöl"). Wer nicht live dabei sein kann, kann den Umzug wieder auch live im TV verfolgen - auf ORF 2 ab 13.15 Uhr.

Schienenersatzverkehr

Aufgrund des Faschingsumzugs sind am Nachmittag von ca. 12.15 Uhr bis ca. 15.15 Uhr Hauptplatz und Herrengasse gesperrt, die Holding Graz Linien richten einen Ersatzverkehr für die Linien 3 und 5 zwischen Jakominiplatz und Andritz sowie für die Linien 1, 4, 6 und 7 zwischen Jakominiplatz – Hauptbahnhof – Asperngasse ein. Hier die Infos.

Hier steigen in Graz Faschingspartys

Im Bermudadreieck rund um Mehl- und Glockenspielplatz läuft ab 13.30 Uhr die große Faschingsparty samt Musik von DJ Thomas Stiegler (ab 16 Uhr). Der Eintritt kostet an der Tageskasse 5 Euro. Für die Kleinen gibt's im Landhaushof von 10 bis 15 Uhr den Kinderfasching mit Spielen, Clownshows und Verpflegung.

In der Scherbe steigt ab 20 Uhr eine Faschings-Sause mit Gatto vom Museum - "Hits a la Carte zubereitet", heißt es.

"Love, Peace & Rox'n'Roll" ist das Motto schon ab 14 Uhr im Rox. Versprochen wird eine "Narrisch guate Party" mit DJ und dem besten Musikmix der Stadt.

Im Café Mitte heißt es ab 14 Uhr: „Verkleiden ist fast Pflicht"

Das Q begleitet euch auch dieses Jahr wieder standesgemäss durch die rituelle Eskalation zum Faschingsdienstag. Ab 19 Uhr gibt es 90er & 00er Trash zwischen einem Mix aus Metal und Rock.

Im Univiertel geht es rund: In der Schrillen Grille ist ab 17.30 Uhr "Techno Dienstag" angesagt, diesmal eben im Kostüm. Für die Beats sorgt Mischkonsum. Im Motion steigt ab 14 Uhr ein "Halli Galli" am Faschingdienstag "mit Konfetti, Luftschlangen und allem, was noch dazu gehört". Im Monkeys wird Fasching mit der Musik der 80er, 90er und 00er gefeiert, los geht's um 20 Uhr. Im Kottulinsky wird ab 21 Uhr gefeiert ("...wir treiben's ja ohnehin schon immer recht bunt, da kommt uns Fasching rrrrrrichtig gut gelegen").

Im Flann O'Brien geht die Faschingsparty schon um 11.30 Uhr los - mit kalten Getränken, Musik und guter Laune. Gefeiert wird bis in die frühen Morgenstunden.

In der Mausefalle steigt ab 17 Uhr der "Crazy Tuesday" mit einer Faschingsparty.

Auch die Einkaufszentren feiern Fasching: Im Murpark gibt es ab 11 Uhr eine Kinderfaschingsparty zum Thema Dschungel, ab 12 Uhr ein Meet & Greet mit Skye & Chase aus Paw Patrol und ab 16.30 Uhr mit Ronald McDonald; im Shopping Nord kann man sich ab 11 Uhr ein kostenloses Faschingsfoto holen, ab 13 Uhr gibt es eine Faschingsparty mit Chacha Bas im überdachten Outdoorbereich über die Bühne.



Fotos, Fotos, Fotos! Bunter Faschingsumzug in Gratkorn

Endlich wieder: Die Narren eroberten Gratkorn - beim großen Faschingsumzug am Sonntag vom Gemeindeamt zum Handelsgarten. Unser Fotograf hat einen bunten Bilderreigen eingefangen:

Umzug am Faschingssonntag in Gratwein-Straßengel

Das Faschingskomitee Judendorf hat am Sonntag in Gratwein-Straßengel (Gemeinde Gratwein-Straßengel) zum Faschingsumzug geladen. Hier die Bilder des bunten Treibens:

Blochzug als Alternativlösung in Dobl-Zwaring

In Dobl-Zwaring hatte man aufgrund behördlicher Auflagen heuer auf einen Umzug mit Wagen verzichtet. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch: Der Blochzug war bestens besucht, unter den Gästen tummelte sich auch Nationalratsabgeordneter Ernst Gödl.

Jubiläumsumzug in Kalsdorf

Im Süden fand am Faschingssamstag schon zum 40. Mal der Umzug statt - von der Freiwilligen Feuerwehr ging es über die B67 zum Gasthaus Pendl. Am Zielort wurde die Party gefeiert: „Die Kalsdorfer lieben den Umzug. Hier trifft man sich im Ort noch sehr gerne gemeinsam, um die Tradition hochzuhalten“, so Bürgermeister Manfred Komericky.

Thal: Sternthaler luden zum Umzug

Westlich von Graz hielt Thal die Faschingsfahne hoch: Am Faschingssamstag um 14 Uhr bat die Laientheatergruppe Die Stern-Thaler zum Umzug.

Frohnleitner Faschingssitzung liefert Lachen ohne Ende

Wann, wenn nicht an diesem Wochenende: Im Norden von Graz wird gelacht, was das Zeug hält. Kein Scherz: in Frohnleiten gleich an drei Tagen!

Am Samstag (19 Uhr) und Sonntag (16 Uhr) lässt der Faschingsclub Frohnleiten im Volkshaus noch das Publikum beben. Vor Lachen natürlich. Nach dem erfolgreichen Auftakt am Freitag geben die Faschingspopperl noch zwei Auftritte zum Besten. Die Nachfrage nach dem regionalen Spaßauftritt ist enorm. Wir zeigen erste Fotos von der unterhaltsamen Bühnenshow:

Wo man den Fasching noch hochleben lässt

Frohnleiten startet am Faschingsdienstag, den 21. Februar, um 14:14 Uhr den vom Musikverein angeführten Umzug um den Hauptplatz. Und dann gibt's da natürlich den Höhepunkt - den großen Faschingsumzug der Kleinen Zeitung am Dienstag in Graz. Narren aus nah und fern verwandeln die Grazer Innenstadt in ein buntes Meer an Kostümen und Farben.